Napoli- Rapina ai danni di una coppia di turisti: due 15enni nei guai

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare, una di applicazione presso l’Istituto Penale per i Minorenni e l’altra di collocamento in comunità, emesse dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Napoli a carico di due quindicenni gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico.

I predetti sarebbero stati autori, in concorso con altri due soggetti in corso di identificazione, di una rapina consumata la sera del 4 giugno 2023 in danno di una coppia di turisti di nazionalità indiana in via Settembrini, alla quale sono stati sottratti due telefoni cellulari e un orologio. La rapina è stata particolarmente violenta in quanto i malviventi hanno ingaggiato una colluttazione con le persone offese, una delle quali sarebbe stata anche minacciata con una pistola puntata alla tempia. Le indagini svolte da personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno consentito di raccogliere indizi univoci nei confronti dei due minorenni; in particolare, all’esito delle perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti uno scooter utilizzato per la rapina e il casco utilizzato da uno dei due indagati. Quest’ultimo avrebbe commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità per altro procedimento penale.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.