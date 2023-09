Napoli- Palazzo Reale: apre al pubblico il Deposito Foriera

La storia a Napoli continua a sorprendere e a sbucare da ogni dove, riallacciando rapidamente il presente al passato millenario della città. E così capita che anche i più celebri monumenti cittadini abbiano ancora qualche segreto da svelare, qualche storia da raccontare. E’ il caso di Palazzo Reale che, in occasione delle giornate Europee del Patrimonio del 23 e 24 settembre, regalerà al pubblico un nuovo spazio inaugurando il Deposito Foriera.

Napoletani e turisti infatti, in gruppi di 25 persone, potranno prendere parte alle due visite guidate, a cura di un architetto e una storica dell’arte, fissate alle 9.30 e alle 11.30 (è necessario prenotarsi on line e acquistare il biglietto di ingresso al museo) per visitare il Deposito Foriera, che si trova al di sotto del Cortile del Belvedere, nell’area che un tempo era di servizio alla Marina. I locali sono stati utilizzati nel tempo anche come magazzino e per il deposito di opere dalle sale che oggi ospitano la Biblioteca Nazionale. Le aperture speciali in occasione delle Giornate europee consentiranno anche l’accesso al laboratorio di restauro del Museo, attraverso cui conoscere da vicino quest’arte e il modo in cui lo straordinario patrimonio del museo viene curato dagli esperti.