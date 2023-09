Napoli- Le Bad girls del cinema in 6 incontri alla scuola Pigrecoemme

Prima tappa nel Sud italia, Napoli, segnatamente la scuola di cinema Pigrecoemme, nell’ambito dell’evento Situazione critica 2023, per il format edito dalla Federazione italiana Cineforum dal titolo Bad Girls: 6 incontri, come recita il sottotitolo, sulle “cattivissime del cinema di tutti i tempi e di tutti i generi”. Regine, mammine, dark lady, sorelle, vampire, donne fatali, vamp, vendicatrici, assassine e serial killer saranno le protagoniste degli appuntamenti tenuti presso la sede dell’Associazione Porte Invisibili Media da alcuni dei nomi più influenti della critica cinematografica contemporanea. Oltre alla curatrice del Format Emanuela Martini interverranno Pier Maria Bocchi, Luca Malavasi, Ilaria Feole, Barbara Rossi. Sguardi obliqui attraverso figure misteriose, affascinanti, fuori dai canoni per riguardare grandi capolavori e ripensare criticamente ruoli, icone e imaginari presenti e passati.