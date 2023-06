Un successo senza precedenti per “Mixed by Erry”, il film di Sidney Sibilia dedicato alla storia dei fratelli Frattasio, che negli anni ’80 “osarono sfidare” la discografia italiana dal loro quartier generale di Forcella, nel cuore di Napoli. Mixed by Erry, in programmazione da qualche settimana sulla piattaforma Netflix, oltre ad aver conquistato tre Nastri D’Argento come miglior commedia, miglior scenografia e miglior casting director, risulta essere il film italiano più streammato nel mondo, con dati costantemente in crescita.

A partire da luglio, Enrico, Peppe e Angelo Frattasio, saranno gli assoluti protagonisti di un programma speciale, in onda su Radio Marte (ch. 183 dgt, fm, Dab+, app e web): dj-set, interazioni in diretta con i fans, aneddoti e ricordi del periodo “d’oro” degli anni ’80 e ’90, di Maradona, dei primi scudetti del Napoli, degli storici festival di Pippo Baudo, e con quella indimenticabile “dance music” che tornerà ad essere protagonista in diretta, così come lo fu nelle discoteche ed in quelle cassette divenute leggendarie.

Lunedì 3 luglio, dalle ore 19.00 su Radio Marte, anteprima/presentazione ufficiale del programma, poi nel palinsesto estivo, ogni sabato dalle 20.00 alle 21.00 e la domenica dalle 13.00 alle 14.00.