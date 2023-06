Torre del Greco- L’arte del cammeo e del corallo al Parlamento Europeo: presente una delazione dell’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi

L’ARTE DEL CAMMEO E DEL CORALLO IN VETRINA AL PARLAMENTO EUROPEO, ADINOLFI (FI): “ECCELLENZA UNICA AL MONDO DA VALORIZZARE”

Romina Stilo: “Il successo della mostra ha gettato le basi per futuri sforzi di valorizzazione e promozione dell’arte del cammeo e del corallo a livello globale”

“Gli artigiani campani di cammei e di coralli sono gli interpreti di un’eccellenza secolare italiana, da sempre parte del nostro patrimonio culturale, purtroppo ancora poco conosciuta in Europa. Si inserisce, in questo contesto, la mostra-evento, che ha dato la possibilità ai maestri-orafi di esporre le proprie opere al Parlamento Europeo e di accendere un importante riflettore su questo settore”. Con queste parole, l’eurodeputata campana e vice-coordinatrice regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, ha concluso con successo la mostra-evento “Tradizione campana, l’arte del Cammeo e del Corallo”, ospitata presso il Parlamento Europeo, a Bruxelles, dal 26 al 30 giugno.

L’evento, promosso dall’onorevole Adinolfi, ha offerto l’opportunità di far conoscere al pubblico internazionale la bellezza e l’eccellenza della tradizione unica al mondo del cammeo e del corallo di Torre del Greco, contribuendo così al rilancio del settore a livello globale.

Durante la mostra-evento, che si è svolta nello spazio “Yehudi Menuhin” al secondo piano dell’ala Paul Henry Spaak, sono stati presenti prestigiosi maestri-incisori, tra cui Alfonso Vitiello, Luigi Bosone, Crescenzo Ombretti, Giuseppe Marotta, Antonio Di Giuseppe e Michele Cicalese. Presenti all’iniziativa anche il presidente di Confartigianato Napoli, Enrico Inferrera, la professoressa Maria Dolores Morelli dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la professoressa Francesca Ferrari dell’Università degli Studi dell’Insubria.

L’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco ha partecipato all’evento, con una delegazione di alunni, accompagnati dalla dirigente scolastica Rosanna Ammirati e dal professore Vittorio Farese.

“Si tratta di un patrimonio unico al mondo, carico di storia, cultura e maestria artigianale. Attraverso la promozione di questa tradizione, si stimola il senso di orgoglio e appartenenza nella comunità locale, si conservano e valorizzano le radici culturali, e si promuove il turismo e l’economia locale. Tramandare e preservare quest’arte significa offrire anche ai giovani opportunità concrete di formazione, di sviluppo di competenze artigianali e di creazione di posti di lavoro nel settore” ha concluso l’eurodeputata.

“In un mondo sempre più globalizzato, l’artigianato ci offre la possibilità di possedere oggetti unici, personalizzati e di elevata qualità. Valorizzare l’artigianato significa preservare la diversità e la ricchezza delle tradizioni culturali, promuovendo la creatività, l’identità e la connessione umana” ha aggiunto il presidente di Confartigianato Napoli, Enrico Inferrera, mentre la dirigente scolastica Rosanna Ammirati ha evidenziato “come l’artigianato offre ai giovani l’opportunità di esprimere la propria creatività, di apprendere antiche tecniche e di preservare le tradizioni, contribuendo così a mantenere viva l’essenza dell’artigianato nel mondo moderno”.

Dario Colombo, commissario cittadino di Forza Italia a Torre del Greco, ha espresso gratitudine all’eurodeputata Isabella Adinolfi per aver “offerto l’opportunità di promuovere l’arte del cammeo e del corallo a Bruxelles, contribuendo a valorizzarla in un contesto internazionale di grande rilevanza”

“Grazie all’onorevole Adinolfi per questa straordinaria opportunità che ci consente di celebrare in un contesto prestigioso un’arte unica al mondo e, quindi, far comprendere ancora di più quanto sia importante lavorare per la sua promozione” ha sottolineato Annabella Esposito, promotrice dell’Artigianato Campano.

“Il successo della mostra ha gettato le basi per futuri sforzi di valorizzazione e promozione dell’arte del cammeo e del corallo a livello globale” ha concluso Romina Stilo, già consigliere comunale di Forza Italia a Torre del Greco.