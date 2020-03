Napoli-Mertens, si continua a sognare

Il ritorno con il Barcellona delle prossime settimane potrà essere il momento dell’annuncio: il belga rinnova.

Ancora qualche settimana, al massimo alla fine del mese. Anzi addirittura prima del ritorno tra Barcellona e Napoli. Iniziano a girare diverse versioni sulla notizia cardine di questo mese azzurro: il rinnovo di Dries Mertens. L’accordo c’è, sancito da una stretta di mano tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’attaccante belga. Adesso manca solo l’ufficialità.

Ci sono da limare soltanto i dettagli, i bonus per i gol, il premio per l’accesso Champions, ma la notizia, lanciata da Repubblica, sembra ormai confermata: Mertens continuerà a indossare la maglia del Napoli per altre due stagioni. Le cifre, per adesso, dovrebbero essere quelle di 4.5 milioni di euro l’anno. Il calciatore belga, seguito di recente anche dalla Roma, è entrato sempre di più nel cuore dei tifosi ma, soprattutto, nella storia del club. Il gol dell’1 a o contro i Blaugrana è stato infatti il 121esimo centro e gli ha permesso di raggiungere in cima alla classifica marcatori di tutti i tempi del Napoli un certo Marek Hamsik. Superati Maradona, a 115 gol, Edinson Cavani, a 104, Gonzalo Higuain, 91, e Lorenzo Insigne, 86.

Mertens non si ferma più e anche in Champions League è il marcatore numero uno delle italiane. 6 centri in Europa, uno in più rispetto a Lautaro Martinez dell’Inter, addirittura il doppio rispetto a Paulo Dybala della Juventus. Gli ultrafavoriti per la vittoria del titolo di capocannoniere della Champions League vengono però dalla Bundesliga. In vetta ci sono Robert Lewandowski, bancato 1.03 da bwin e praticamente ingiocabile, seguito dal fenomeno Erling Braut Haaland, messo in lavagna a 21.00. La quota di Lionel Messi è invece ferma a 19.00, mentre quella di Cristiano Ronaldo è addirittura a 81.00. La quota più alta, ma anche quella che stuzzica di più gli appassionati, è relativa a Serge Gnabry: il talento del Bayern Monaco è pagato 101 volte la posta.

Intanto il prossimo mercoledì 18 marzo si tornerà in campo. Il Napoli probabilmente lo farà ancora senza Kalidou Koulibaly, che continua nella sua stagione “maledetta” tra prestazioni insufficienti e guai fisici che lo hanno frenato di frequente. L’ultima volta che il centrale senegalese è entrato in campo risale al 9 febbraio scorso, con il Lecce. Davanti, il Napoli, troverà un Barcellona che è, sì, un’armata sensazionale, ma quest’anno è apparsa ancora molto vulnerabile. Stavolta sulla graticola è finito il nuovo allenatore Quique Setién, che stando alle rivelazioni di Catalunya Radio, nei primi di 50 giorni sulla panchina del Barçanon è riuscito a ottenere la fiducia dei senatori. Nonostante questo la vittoria in Champions League dei padroni di casa si paga ancora 1.40 volte la posta, mentre un successo del Napoli è messo in lavagna a 7.50.

Servirà un’impresa, è vero, ma Gattuso è pronto a dare battaglia.