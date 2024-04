“Donne e Basket: Nuove prospettive”, sabato 27 Aprile convegno a Torre del Greco

“Donne e Basket: Nuove prospettive” è il titolo dell’incontro-convegno che si terrà sabato 27 aprile alle ore 10 presso la Sala Consiliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco.

Esperti prestigiosi si incontreranno per parlare della pallacanestro al femminile, del suo futuro in Italia e in Campania, dalle finali scudetto al Campionato Europeo Femminile. Verrà sottolineata, poi, l’importanza dello sport per l’apprendimento psicomotorio e socio-relazionale degli adolescenti e si discuterà delle prospettive di sviluppo del movimento.

L’incontro, organizzato dal Comitato Regionale FIP Campania e dal Comune di Torre del Greco, si tiene nell’ambito del XIX Torneo Nazionale Minibasket Città di Torre del Greco-III Memorial Carlo Mazza, a cura dello Sporting Club Torre Greco.

All’incontro sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, del Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Frulio, e del Presidente del Comitato Regionale FIP Campania, Antonio Caliendo.

Interverranno la psicologa-psicoterapeuta Sipi e docente della Scuola dello Sport, Tonia Bonacci, il CT della Nazionale di Basket Femminile, Andrea Capobianco, l’ex cestista della Nazionale, Chiara Pastore, l’Head Coach Oxygen Roma Basket (serie A1), Vincenzo Di Meglio, il Commissioner del Comitato Italiano Arbitri, Luigi Lamonica, il Referente Tecnico Territoriale Femminile FIP Campania, Massimo Massaro e l’Assessora alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Sociali, all’URP e alla Gentilezza del Comune di Torre del Greco, Maria Teresa Sorrentino. A moderare i lavori sarà il giornalista Mimmo CacciuniAngelone.