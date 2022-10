Fonte e foto napoli.it

Napoli – Mario Rui: ‘Affrontiamo una squadra straordinaria in un’atmosfera molto calda’

“E’ uno degli stadi più belli in cui abbia mai giocato, andremo in campo in una atmosfera bellissima e passionale. Noi vogliamo dare continuità ai risultati e proseguire sulla nostra strada“.

Mario Rui parla, al fianco di Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia del match di Anfield che deciderà il primo posto nel Girone A.

“Sappiamo che domani affrontiamo una grande squadra con campioni straordinari e dobbiamo farlo con la mentalità che abbiamo mostrato in questi primi mesi gara dopo gara sinora“.

Cosa è cambiato dal Napoli dello scorso anno a questo?

“Stiamo dando seguito al lavoro del mister iniziato nella scorsa stagione. Stiamo facendo bene e abbiamo ampi margini di crescita, tutti diamo la nostra disponibilità per migliorare e riuscire a rimanere molto competitivi“.

“Io penso che la squadra aiuti i singoli giocatori. Se in questo momento si parla tanto degli uomini di questo gruppo, il merito va dato alla squadra e al lavoro collettivo.

“Ci stiamo impegnando al massimo e lottiamo uno per l’altro. Il nostro segreto è l’unione e la disponibilità al sacrificio. Solo continuando così potremo proseguire il nostro cammino vincente“.