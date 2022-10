Serie A – Milan ko, Napoli a +5 sulla seconda. Vincono Inter e Juventus

Rullo compressore Napoli. Gli azzurri travolgono 4-0 il Sassuolo al Maradona nella 12° giornata di Serie A e consolidano il primato in classifica. Tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions per gli uomini di Spalletti che approfittano del clamoroso ko del Milan per volare a +5 sul secondo posto ora occupato dall’Atalanta. I rossoneri perdono 2-1 sul campo del Torino e vengono scavalcati dagli orobici, che si impongono 2-0 al Castellani contro l’Empoli. Un eurogol del giovane Fagioli permette alla Juventus di piegare 1-0 il Lecce al Via del Mare e di tornare a sorridere dopo l’eliminazione dalla Champions. Non sbaglia nemmeno l’Inter, che a San Siro batte 3-0 la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic. Pesante sconfitta interna per la Lazio, che perde 3-1 contro la Salernitana. Termina a reti bianche il confronto tra Cremonese e Udinese. Colpo esterno per la Fiorentina, che nel finale piega 2-1 lo Spezia. Chiudono la giornata Monza – Bologna e Verona – Roma.