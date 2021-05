Napoli – Marianella: cerca di disfarsi della droga. Arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra nel transitare in via Sacco e Vanzetti hanno controllato un uomo a bordo di un’autovettura il quale, scendendo dal veicolo, ha tentato di disfarsi di 15 involucri contenenti 4,1 grammi circa di cocaina.

G.F., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e denunciato per guida senza patente, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro.