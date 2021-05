Napoli – Quartieri Spagnoli: sequestrati 45 veicoli privi di RCA

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in via Concordia, vico colonne a Cariati, via Gradini San Matteo a Toledo, vico Storto Concordia, vico Conte di Mola, vico Lungo Trinità degli Spagnoli, salita Concordia, via San Mattia, via Speranzella, vico Giardinetto e via Emanuele de Deo dove hanno sequestrato 44 motoveicoli e un’autovettura parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.