Napoli – Maltrattamenti e droga: tre arresti

Quartieri Spagnoli: minaccia la madre e successivamente i poliziotti intervenuti. Un arresto della Polizia di Stato.

Lunedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nella zona dei quartieri Spagnoli hanno notato un uomo gridare attirando la loro attenzione.

I poliziotti l’hanno raggiunto e quest’ultimo ha raccontato di essere stato minacciato da un soggetto in escandescenze che si trovava poco distante; in quei frangenti, una donna si è avvicinata agli operatori e, informandoli di essere la madre dell’uomo in escandescenze, ha raccontato di essere vittima, come già avvenuto in precedenti occasioni, di continui maltrattamenti da parte del figlio per questioni di denaro.

Pertanto, gli agenti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che ha continuato nella sua condotta aggressiva con minacce di morte dapprima nei confronti della madre e, successivamente, anche nei confronti degli operatori.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 37enne, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce.

Porta Capuana: sorpresi in piazza con dosi di cocaina. Due arresti della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato una coppia seduta su una panchina, alla quale si sono avvicinati diversi soggetti che, dopo aver consegnato denaro all’uomo hanno ricevuto qualcosa in cambio dalla donna.

Gli operatori, consapevoli di trovarsi dinnanzi alla consumazione di un reato, sono intervenuti immediatamente bloccando entrambi i soggetti che sono stati trovati in possesso rispettivamente di 4 e 12 dosi di cocaina e di 130 euro; mentre l’ acquirente è stato sorpreso con un involocro contenente la stessa sostanza stupefacente e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Un 34enne nigeriano ed una 41enne napoletana, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Alto Impatto in Piazza Garibaldi e Vasto.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area compresa tra la Stazione Centrale e Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 223 persone, di cui quattro sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllato 38 veicoli e contestato quattro violazioni del Codice della Strada.

Gli operatori hanno controllato 10 attività commerciali, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 1.080 euro.