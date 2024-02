Castellammare di Stabia – Controlli della polizia in città: il bilancio

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Castellammare di Stabia.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 140 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, controllato 86 veicoli e contestato una violazione del Codice della Strada.

Ancora, una persona è stata sanzionata amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, poiché trovata in possesso di 4,5 grammi di marijuana.