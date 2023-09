Napoli- Lazio: 1-2. Le ripartenza di Sarri fanno male a Garcia

La Lazio batte il Napoli per 2-1, grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada, intervallate dall’illusorio pareggio di Zielinski. Partita a due facce, con un primo tempo di dominio assoluto del Napoli, che però spreca troppo davanti alla porta, ed una seconda parte di gara nella quale Sarri primeggia tatticamente su Garcia.

Vittoria meritata della Lazio, che, dopo aver sofferto nei primi 45 minuti, nella ripresa costringe il Napoli a scoprirsi per punirlo in ripartenza: ci riesce ben tre volte, oltre al gol decisivo di Kamada, gli uomini di Sarri si vedono annullare 2 reti per millimetrici off side.

Il Napoli dal canto suo paga la scarsa concretezza sottoporta e la giornata negativa di Osimhen. A metterci del suo anche Garcia, che sostituendo Kvaratskhelia e Politano fa un piacere a Sarri. Tardivo l’ingresso di Simeone.

Tabellino

Napoli- Lazio: 1-2 (pt 1-1)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (66′ Mario Rui), Anguissa, Lobotka, Zielinski (84′ Simeone), Politano (75′ Lindstrom), Kvaratskhelia (66′ Raspadori), Osimhen. All. Garcia.

LAZIO: Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (81′ Pellegrini), Kamada (65′ Guendouzi(, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson (80′ Pedro), Immobile (92′ Isaksen), Zaccagni (92′ Castellanos). All. Maurizio Sarri.

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 30′ Luis Alberto, 32′ Zielinski, 52′ Kamada,

Note: ammoniti Zaccagni, Luis Alberto

Foto sscnapoli pagina FB