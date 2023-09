Napoli – Champions League: ecco il calendario del girone

Napoli debutterà in Champions League a Braga per la prima sfida del Girone C. Esordio allo Stadio Maradona nel secondo turno contro il Real Madrid.

Questo il calendario completo degli azzurri:

MERCOLEDI’ 20.09.2023

BRAGA – NAPOLI H. 21.00

MARTEDI’ 03.10.2023

NAPOLI – REAL MADRID H. 21.00

MARTEDI’ 24.10.2023

U. BERLIN – NAPOLI H. 21:00

MERCOLEDI’ 8.11.2023

NAPOLI – U. BERLIN H. 18:45

MERCOLEDI’ 29.11.2023

REAL MADRID – NAPOLI H. 21.00

MARTEDI’ 12.12.2023

NAPOLI – BRAGA H. 21:00