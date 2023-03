Napoli – Lazio 0-1, le pagelle: Di Lorenzo salva ma non basta, centrocampo imbottigliato

MERET 6: salvato da Di Lorenzo sulla linea di porta, per il resto non compie interventi particolari. Non può nulla sul gran gol di Vecino. Impallinato

DI LORENZO 6,5: il migliore in una serata sotto tono degli azzurri. Salva un gol già fatto ad inizio gara, ci mette sempre una pezza. Spinge un po’ di meno ma la Lazio concede poco. Immortale

RRAHMANI 6: legge bene le situazioni pericolose, viene chiamato spesso ad impostare da dietro visto il pressing asfissiante degli ospiti. Qualche piccolo errore in appoggio ma non demerita. Diligente

KIM 6: autore di diverse chiusure importanti, fa valere fisico e velocità nell’interrompere le ripartenze biancocelesti. Tiene bene la posizione. Soldatino

OLIVERA 6: non concede molto in fase difensiva, si sgancia molto mostrando ottime doti atletiche. Cala un po’ alla distanza. Stanco (dal 94′ ZEDADKA s.v.)

ZIELINSKI 5,5: non trova varchi per i suoi inserimenti, alimenta un giro palla sterile. Ci prova da fuori ma con scarsi risultati. Appannato (dall’82’ SIMEONE s.v.)

LOBOTKA 5,5: prima gara stagionale sotto tono. Viene ingabbiato dai mediani laziali e non riesce a far girare la squadra come suo solito. Prova anche la conclusione ma non è giornata. Imbrigliato (dall’82’ NDOMBELE s.v.)

ANGUISSA 5,5: poca intensità e zero possibilità di inserimento tra le linee. Anche lui soffre l’organizzazione tattica degli ospiti, finisce col limitarsi al passaggio breve in orizzontale. Ingolfato (dal 70′ ELMAS 6: conferisce maggiore brio e imprevedibilità alla manovra. Crea qualche presupposto pericoloso nell’area avversaria. Peperino)

LOZANO 5,5: tanto movimento e diversi strappi in velocità ma stavolta non incide. Spesso non trova i compagni in area e la Lazio gli concede poca profondità. Arenato (dal 70′ POLITANO 5,5: prova a dare la scossa con qualche accelerazione delle sue ma non crea praticamente nulla. Fumoso)

OSIMHEN 6: ottiene pochissimi palloni giocabili, si batte con la solita grinta. Colpisce una traversa clamorosa di testa nel finale. Generoso

KVARA 6: partono sempre dai suoi piedi le azioni più pericolose. Salta spesso l’uomo ma manca precisione nella scelta finale. Sfortunato il colpo di testa con il quale serve Vecino che segna. Non molla mai. Iperattivo