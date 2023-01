Napoli- Juventus : 5-1. Azzurri devastanti, Allegri asfaltato da Spalletti

Il Napoli batte la Juventus per 5-1, in una delle partite meglio giocate di quest’anno dalla squadra di Spalletti: a decidere il match una doppietta di Osimhen e le reti di Kvara, Rrhamani e Elmas; di Di Maria il gol del momentaneo 2-1 bianconero. Gara senza storia, dominata in lungo e largo dagli uomini di Spalletti, che si portano a + 10 sui bianconeri, in attesa del Milan. Il Napoli raggiunge quota 47 in classifica, ad una giornata dalla fine del girone di andata. Juventus battuta dopo una serie di 8 vittorie consecutive senza subire reti.

Tabellino

Napoli- Juventus: 5-1 (pt 2-1)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70′ Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (79′ Ndombele), Politano (46′ Elmas), Kvaratskhelia (89′ Lozano), Osimhen (79′ Raspadori). Allenatore: Spalletti

JUVENTUS: Szczesny; Danilo (73′ Samuel Iling), Bremer, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Locatelli (56′ Paredes), Rabiot (83′ Soulè), Kostic, Di Maria (73′ Miretti), Milik (56′ Kean). Allenatore: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 14′ Osimhen, 39′ Kvaratskhelia, 42′ Di Maria, 55′ Rrahmani, 65′ Osimhen, 72′ Elmas

Note: ammoniti Danilo.