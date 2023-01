Foto sscnapoli

Napoli – Juventus 5-1, le pagelle: azzurri da urlo. Osimhen stratosferico, Kvara immenso

MERET 6,5: nulla da fare sul gol di Di Maria, compie un miracolo evitando l’autogol di Rrahmani. Gatto

DI LORENZO 6,5: buon contributo in sovrapposizione e nel permettere la superiorità numerica. Fa buona guardia in fase difensiva. Solido

RRAHMANI 6,5: inizia male innescando con un passaggio sbagliato l’azione che porta alla traversa di Di Maria, rischia anche l’autogol. Si riprende nella ripresa e realizza il gol del 3-1 con una bordata da fuori. Riabilitato

KIM 6,5: sbavatura sul gol juventino anche se l’azione era in velocità. Per il resto chiude tutti gli spazi mettendoci sempre una pezza. Efficace

MARIO RUI 6,5: gioca con personalità uscendo dal basso e partecipando molto all’azione offensiva. Gioca tanti palloni con la solita foga agonistica. Caparbio (dal 70′ OLIVERA 6: entra a giochi ormai fatti, garantisce fisicità e corsa per amministrare il risultato. Energico)

ANGUISSA 6,5: vince tanti duelli in mezzo al campo, prezioso in entrambe le fasi di gioco. Si butta anche negli spazi, non cala mai di intensità. Dinamico

LOBOTKA 7: prova sontuosa dello slovacco. Tante uscite palla al piede in percussione senza mai perdere la visione di gioco. Sterza e riparte facendo ammattire i mediani bianconeri. Fenomeno

ZIELINSKI 6,5: non si vede molto a livello di inserimenti ma partecipa al giro palla azzurro dando comunque qualità alla manovra. Verticalizza e fraseggia con eleganza. Lucido (dal 78′ NDOMBELE s.v.)

POLITANO 6,5: meno appariscente rispetto ai compagni di reparto ma fa tanto movimento e dialoga bene. Esce forse per problemi fisici. Frizzante (dal 45′ ELMAS 7: altro grande impatto sul match. Sembra a tratti danzare sul pallone, fa sempre la scelta giusta. Si conferma in stato di grazia realizzando la rete del pokerissimo. Esaltante)

OSIMHEN 9: mette a ferro e fuoco la difesa ospite sgusciando da tutte le parti. Sblocca il match da vero opportunista con un tocco sotto misura, sigla la doppietta con un preciso colpo di testa. Sfiora il tris in altre occasioni e lavora tanti palloni per i compagni. Stratosferico (dal 78′ RASPADORI s.v.)

KVARA 8: zittisce quelli che lo davano in crisi. Nell’uno contro uno salta sempre l’uomo. Con una bella girata propizia la rete del vantaggio, poi si mette in proprio con un piazzato che trafigge Szczesny. Pennella il cross per il secondo gol di Osimhen. Immenso (dall’88’ LOZANO s.v.)