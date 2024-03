Napoli – Juventus 2-1, le pagelle: Raspadori killer, Kvara trascinatore

MERET 6: in più occasioni Vlahovic sbaglia clamorosamente, può fare poco sul tiro di Chiesa che si insacca. Graziato

DI LORENZO 6,5: spreca una grande occasione nel primo tempo, fa partire il cross che porta al gol di Kvara. Concentrato

RRAHMANI 6,5: ci mette sempre una pezza, presidia con autorità e attenzione la sua zona. Esce per un problema fisico. Aitante. (dal 65’ OSTIGARD 6: entra bene in gara senza commettere sbavature. Preciso)

JUAN JESUS 5,5: qualche errore in uscita e non sempre irreprensibile nelle marcature. Ha vita dura con Vlahovic. Sofferente

OLIVERA 5,5: perde un brutto pallone in avvio, innesca poi una grande occasione per Vlahovic. Leggermente in ritardo sul gol di Chiesa. Svagato

ANGUISSA 6,5: presente in entrambe le fasi di gioco, torna ad essere determinante con inserimenti e fisicità. Dominante

LOBOTKA 6,5: punti di riferimento per le uscite dal basso, torna al centro della manovra. Grande chiusura in raddoppio su Chiesa. Fondamentale

TRAORE 6: parte bene, con grande vivacità, inserimenti e cambi di passo. Perde una palla sanguinosa ma viene perdonato da Vlahovic. Ha ampi margini di miglioramento. Prezioso (dal 65’ ZIELINSKI 6: si limita al compitino senza incidere più di tanto. Scolastico)

KVARA 7,5: sblocca il match con una bella girata al volo che beffa Szczesny. Torna ad essere determinante con giocate di qualità, costringe spesso i difensori al fallo. Trascinatore (dal 93’ LINDSTROM s.v.)

POLITANO 5,5: spregiudicato nelle prime battute di gioco, poi tende a calare alla distanza. Discontinuo (dal 65’ RASPADORI 7: ci mette la solita sana cattiveria agonistica per avventarsi sul pallone che manda in rete facendo esplodere il Maradona. Killer)

OSIMHEN 5,5: non tocca molti palloni ma combatte a sportellate con l’arcigna difesa ospite. Si conquista con caparbietà il rigore che poi calcia male. Serata non proprio al top. In standby