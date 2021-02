Foto sscnapoli

Napoli – Juventus 1-0, le pagelle: Insigne protagonista, Rrhamani gigantesco. Meret si traveste da Spiderman

MERET 7: catapultato in campo all’ultimo dopo l’infortunio di Ospina risulta decisivo. Tre parate importanti che di fatto regalano la vittoria agli azzurri. Spiderman

DI LORENZO 6: parte non bene soffrendo molto le scorribande di Chiesa. Gravato dal cartellino giallo resta più bloccato badando al sodo. Saggio

RRAHMANI 7: grande partita quella del kosovaro. Guadagna il penalty e poi alza una diga davanti a Meret. Arriva su tutti i palloni chiudendo ogni varco. Gigantesco

MAKSIMOVIC 6,5: si risolleva dopo le pessime prestazioni recenti. Sbroglia diverse situazioni pericolose limitando le uscite palla al piede. Gioca facile senza troppi fronzoli. Efficace

MARIO RUI 6,5: soffre soltanto un po’in avvio su Cuadrado, poi prende le misure e cresce anche dal punto di vista offensivo. Si esalta con qualche giocata di fino. Esuberante

ZIELINSKI 6: gara di grande sacrificio per lui. Nel primo tempo prova qualche strappo poi gli azzurri abbassano il baricentro e viene chiamato al lavoro sporco. In trincea (dal 64′ ELMAS 6: buon contributo per gestire palla e fare densità in mediana. Garantisce più equilibrio e dialoga bene nello stretto. Prezioso)

BAKAYOKO 6,5: qualche buco di troppo ad inizio gara poi alza i giri del motore e lo ritrovi ad interrompere tutte le linee di passaggio dei bianconeri. Partita di grande quantità e sostanza. Muro

LOZANO 6,5: solita variabile impazzita. Quando parte sono sempre dolori per gli avversari. Mette in difficoltà Cuadrado tenendolo basso, nella ripresa si sacrifica tanto chiudendo la gara zoppicando. Stoico

INSIGNE 7: si scrolla di dosso la maledizione del centesimo gol in azzurro siglando il rigore che decide il match, cancellando l’errore in Supercoppa. Gioca a tutto campo, salta sempre l’uomo nello stretto risultando fondamentale nel far respirare la squadra. Protagonista (dall’88’ LOBOTKA s.v.)

POLITANO 6: si vede poco in fase offensiva ma risulta importante nei ripiegamenti. Tanta vivacità e dinamismo, esce stremato. Corridore (dal 65′ FABIAN RUIZ 6: al rientro dopo il Covid non ruba l’occhio ma soffre insieme ai compagni per difendere il risultato. Soldato)

OSIMHEN 5,5: svaria molto ma non trova la profondità e finisce per perdersi nella morsa di De Ligt e Chiellini. Riceve pochi palloni, fatica quando il Napoli si abbassa troppo. In naftalina (dal 75′ PETAGNA s.v.)