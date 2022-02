Napoli – In possesso di droga, arrestato 51enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, presso i porticati di un edificio in via Federico Fellini, tre uomini che, alla loro vista, sono entrati frettolosamente nello stabile per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di 780 euro ed hanno rinvenuto, conservati in tre buste, 23 cilindretti con circa 22,60 grammi di cocaina, 24 cilindretti con circa 23,50 grammi di eroina e 28 cilindretti con “Kobret” del peso complessivo di circa 27,10 grammi.

A.R., 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.