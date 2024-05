Gragnano – Furto di un’auto, arrestato 28enne

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per concorso in furto aggravato C.M, 28enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine.

Mandara era in una Fiat Panda insieme ad un’altra persona poi sfuggita. Stavano manomettendo la centralina di accensione quando i militari li hanno visti.

Il 28enne non ha fatto in tempo a scappare, l’altro era già lontano quando sono scattate le manette per il complice.

Nelle disponibilità dell’arrestato attrezzi per lo scasso e poco lontano un veicolo con motore avviato pronto per la fuga e targa in parte occultata dal nastro adesivo.

E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per rintracciare il fuggitivo.