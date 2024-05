Torre del Greco – Il presidente del Coni Giovanni Malagò in città

Lunedì 13 maggio alle ore 16 visita nelle aree dove sorgerà la Cittadella dello Sport

Il massimo vertice dello sport nazionale in visita a Torre del Greco per visionare, insieme al sindaco Luigi Mennella e ai tecnici del Comune, i progetti relativi alla Cittadella da realizzarsi nella zona di viale Europa, dallo stadio fino a palazzetto e piscina pubblica, impianti questi ultimi due i cui lavori sono destinati a partire dopo l’estate.

Proprio nell’area di Villa Inglese Giovanni Malagò arriverà lunedì 13 maggio attorno alle ore 16: il presidente del Coni ha infatti accettato l’invito del primo cittadino per tenere formalmente a battesimo i progetti destinati a trasformare l’area di proprietà dell’ente nella “casa dello sport” della quarta città della Campania. Insieme ai progetti per palazzetto e piscina, già appalti e le cui procedure di avvio delle opere sono in fase di ultimazione, al massimo vertice del comitato olimpico nazionale verranno presentate anche le idee relative al nuovo stadio che, negli intenti dell’amministrazione comunale, dovrà sorgere sempre nella zona, destinato a poter ospitare anche partite del campionato di serie B.

Nell’occasione Malagò sarà portato a conoscenza anche dell’intenzione del Comune di organizzare un torneo di calcio nazionale under 17 per il prossimo 25 e 26 maggio.