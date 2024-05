Palazzo Baronale si illumina con i colori dell’arcobaleno in occasione della terza giornata nazionale della promozione del Neurosviluppo

La UOC di Neuropsichiatria infantile dell’ASL Napoli 3 sud in linea con la Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza sostiene la promozione del neurosviluppo. Promuovere il neurosviluppo significa identificare precocemente i segnali dei disturbi e promuovere azioni rivolte alla diagnosi precoce e all’intervento riabilitativo. Nella Città dei Torre del Greco presso UOS centro per i disturbi dello spettro Autistico dell’Ospedale Maresca nella giornata del 10 Maggio sarà attivo uno sportello di ascolto ed informazione per i genitori. Una giornata di screening a supporto delle famiglie. I colori dell’arcobaleno esprimono la varietà degli aspetti coinvolti nel neurosviluppo. La nostra amministrazione Comunale sensibile ai bisogni del territorio e consapevole della necessità della sinergia istituzionale ha deciso di illuminare il palazzo di città a supporto delle iniziative a tutela dei minori fragili. Promuovere il neurosviluppo significa sostenere una crescita armonica.