Donazioni e trapianti di organi, meeting tra esperti all’hotel Poseidon di Torre del Greco

Tre giorni all’insegna della sanità e della solidarietà all’hotel Poseidon di Torre del Greco, sede di un corso di formazione, partito martedì 7 maggio e destinato a chiudersi giovedì 9, dedicato alle donazioni di organi e rivolto ai responsabili delle direzioni sanitarie e ai direttori delle unità operative di terapia intensiva di aziende ospedaliere e universitarie e delle Asl della Campania direttamente coinvolti nel delicato processo organizzativo donazione-trapianto.

L’evento – organizzato dal centro regionale trapianti in collaborazione con la DTI-Foundation di Barcellona e il centro nazionale trapianti – è strutturato in esercitazioni pratiche, tavole rotonde per migliorare l’organizzazione dei processi donativi fino a una toccante esperienza emozionale con l’intervista a un trapiantato.

Il corso ospitato negli ultimi due piani della struttura ricettiva di via monsignor Michele Sasso punta, infatti, a focalizzare le fasi del processo in un’ottica regionale e nazionale, per sviluppare modelli efficienti e adeguati al contesto in modo da offrire competenze necessarie a svolgere le attività di organizzazione e coordinamento della donazione, dei prelievi di organi e tessuti in linea con le azioni programmatiche del centro regionale trapianti della Campania e in armonia con le indicazioni del centro nazionale trapianti e i documenti di sistema della rete di trapiantologica nazionale.

Presenti all’appuntamento diversi docenti internazionali, nazionali e regionali, tra cui il dottore Giuseppe Feltrin, nuovo direttore del centro nazionale trapianti. “La novità di quest’anno rispetto alle precedenti edizioni del corso è il coinvolgimento delle direzioni sanitarie, in linea con gli obiettivi nazionali dettati dal centro – evidenzia Antonio Corcione, coordinatore regionale del centro regionale trapianti Campania – La formazione e l’informazione sono gli aspetti fondamentali su cui puntare per un coinvolgimento degli operatori e della popolazione”.

I dati delle terapie intensive durante il primo quadrimestre del 2024 sono confortanti: “Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si è passati dal 45,5% di opposizione al 26,7%, in media con il trend nazionale che è del 25% – sottolinea ancora Corcione – La percentuale di consensi registrata presso i comuni campani è a oggi del 58,9%, rispetto alla media nazionale del 68,3%, mentre per quanto riguarda i consensi registrati presso le Asl, con l’attivazione nel 2017 nella nostra regione degli sportelli amico trapianti presso Asl e aziende ospedaliere, la Campania registra il 97,3% di consensi rispetto alla media nazionale del 87,5%”.

Con il corso organizzato all’hotel Poseidon, dunque, la Regione Campania punta all’applicazione del programma nazionale donazioni, in linea con le indicazioni del centro nazionale trapianti per la costituzione dei cosiddetti Cop, i coordinamenti ospedalieri procurement.