Napoli- Hatayspor: 4-0. Le doppiette di Osimhen e Simeone decidono la prima amichevole internazionale degli azzurri

Il Napoli apre con una doppia coppia vincente il tavolo di Castel di Sangro. Prima doppietta stagionale di Osimhen nel primo tempo e prima doppietta stagionale per Simeone nella ripresa. E’ serata di battesimo multiplo per gli azzurri nel debutto in Abruzzo. Il Napoli batte l’Hatayspor per 4-0 nell’amichevole internazionale di esordio allo Stadio Patini. Super Osi si presenta così come aveva salutato nell’anno trionfale tricolore da capocannoniere. Due reti fameliche e rapaci favorite dagli assist preziosi di Politano e Kvara. Dopo l’ora di gioco Garcia cambia squadra e mette dentro tutti gli uomini della rosa. La risposta è efficace e positiva. Simeone prima segna di prepotenza poi si mette in proprio saltando la difesa turca per chiudere con un colpo sotto raffinato. Finisce 4-0 e c’è anche soddisfazione per palati fini ed esigenti. Adesso appuntamento a mercoledì con la prima uscita di agosto nella seconda amichevole internazionale al Patini contro il Girona.

NAPOLI: Meret (60′ Gollini), Di Lorenzo (60′ Zanoli), Rrahmani (60′ D’Avino), Ostigard (60′ Juan Jesus), Olivera (60′ Obaretin), Anguissa (60′ Coli Saco), Zielinski (60′ Folorunsho), Politano (60′ Zedadka), Raspadori (60′ Demme), Kvaratskhelia (60′ Zerbin), Osimhen (60′ Simeone). All. Garcia.

HATAYSPOR: Kardesler; Corekci, Saglam (45′ Yilmaz), Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim. All. Demirel.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Marcatori: 23′ Osimhen, 28′ Osimhen, 64′ Simeone, 70′ Simeone

PRIMO TEMPO –

6′ – destro volante di Osimhen su lancio di Politano: Kardesler devia vicino al palo

18′ – angolo di Kvara, anticipo di testa di Rrahmani, alto

23′ – gol del Napoli. Politano ruba palla e lancia filtrante per Victor che salta il portiere e segna la sua prima rete stagionale in azzurro: 1-0!

28′ – secondo gol del Napoli: ancora Osimhen. Kvara lancia Victor in contropiede, scatto fulminante e colpo sotto, doppietta, 2-0!

35′ – destro potente di Fernandes, Meret respinge bene

41′ – stacco di Yldirim e ancora Meret c’è sul palo a respingere

45′ – finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO –

53′ – volata di Kvara che salta un difensore e calcia sul primo palo, fuori di poco

62′ – traversa di Zedadka su respinta del portiere

64′ – terzo gol del Napoli con Simeone che risolve una continua pressione azzurra sotto rete: 3-0!

70′ – quarto gol del Napoli con una splendida azione personale di Simeone che con un delicato colpo sotto chiude in porta per il 4-0. Doppietta per il Cholito!

90′ – finisce col successo azzurro per 4-0.

Foto e Fonte sscnapoli.it