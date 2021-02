Napoli – Granada 2-1, Gattuso: “C’è rammarico ma anche orgoglio. Ora dobbiamo dare il massimo in campionato”

“C’è tanto rammarico per questa eliminazione, ma anche orgoglio per aver lottato stasera”. Gennaro Gattuso analizza il match contro il Granada.

“Purtroppo anche stasera abbiamo preso un gol assurdo ed evitabile. Però poi non ricordo nessun altro pericolo creato dal Granada. Noi invece abbiamo avuto varie occasioni per rimettere la qualificazione in gioco”.

“Anche con l’assenza di tanti uomini abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più di loro e questo è certamente un motivo di orgoglio per come si è espressa oggi la squadra”.

“Adesso non bisogna deprimersi. Bisogna guardare avanti, attendere che si rimettano in sesto alcuni uomini importanti per essere al completo e dare il massimo in campionato”.

“Mancano ancora 16 partite e la strada è lunga. Ci sono obiettivi in ballo e noi possiamo essere competitivi se abbiamo la rosa al completo”.

“Stasera sono arrabbiato per la direzione di gara. Si è giocato pochissimo per perdite di tempo degli spagnoli. L’arbitro doveva tutelarci, ci vuole rispetto a questi livelli”