Napoli – Giuntoli: “Costruiremo una squadra di valore, siamo un club virtuoso che vuole vincere”

“Stiamo lavorando per costruire una squadra di valore con grandi ambizioni“. Cristiano Giuntoli parla in conferenza stampa a Dimaro. Il DS azzurro puntualizza le varie operazioni azzurre e le prospettive per la prossima stagione.

Si comincia con la domanda su Dybala:

“Dybala pensavamo potesse essere una opportunità, abbiamo parlato con i suoi agenti, ma abbiamo capito che non era realmente una opportunità per noi, e probabilmente lo stesso è per lui“.

La cessione di Koulibaly:

“Abbiamo fatto di tutto per tenere con noi Kalidou, fino alla fine. Purtroppo non è stato possibile. Gli abbiamo fatto una offerta molto alta, ma lui ci aveva detto che voleva andar via e lo ha confermato nonostante la nostra volontà“.

“Siamo dispiaciuti ma il Napoli andrà avanti, andrà avanti con forza, abbiamo giovani di grande qualità e siamo fiduciosi. Vogliamo essere una Società virtuosa, orgoglio della città. Siamo concentrati e attentissimi allo svolgimento del mercato, faremo le operazioni che riterremo giuste per rendere la rosa più forte“.

Su Fabian: “Il ragazzo è sereno e lo siamo anche noi. La nostra intenzione è che Fabian resti con noi in tutti modi. Ma per i giocatori in scadenza conta molto la loro volontà”.

Su Politano: “Non è mai stato messo in discussione, è un giocatore importante. La sua volontà è la nostra e non ci ha mai manifestato l’intenzione di voler andare via“.

Ritiene che il Napoli sarà competitivo per lo scudetto?

“Lo scudetto è un sogno da cullare sempre, quello che cerchiamo di fare è innanzitutto una squadra di valore. Completeremo il gruppo con un portiere e un altro difensore al posto di Koulibaly. Siamo concentrati e attentissimi allo svolgimento del mercato, faremo le operazioni che riterremo giuste per rendere la rosa più forte.

“E’ un periodo di rinnovamento e penso che i tifosi possano fidarsi di Una Società che per 8 anni ha giocato in Champions League. Credo che la famiglia De Laurentiis meriti un ampio credito per quello che ha raggiunto sinora“.

“Il nostro obiettivo è prendere giovani di valore che possano dimostrare in futuro il loro valore. Siamo certi di poter acquisire uomini che possano fare un giorno la fortuna del Napoli“.