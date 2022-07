Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Ostigard: “Essere qui è un sogno che si avvera”

“Sono molto contento di essere a Napoli, in una squadra forte e in un Club prestigioso. E’ un grande sogno per me giocare qui“. Leo Ostigard si presenta nel suo primo giorno in azzurro. Il difensore norvegese parla in conferenza stampa a Dimaro al fianco del DS Giuntoli:

“Quando sono venuto a Napoli da avversario sono rimasto molto impressionato dallo stadio, dai tifosi e dalla città. Adesso sono molto felice di poter giocare in azzurro“.

Qual è il tuo ruolo preferito?

“Posso giocare sia a sinistra che a destra, sarà il mister a decidere”.

Quale è stato l’avversario più difficile che ha affrontato l’anno scorso quando era al Genoa?

“Sicuramente Osimhen”.

A quale giocatore si ispira?

“Il mio idolo è Fabio Cannavaro”.

Che obiettivo personale ti sei prefissato per la prossima stagione?

“L’obiettivo è quello di vincere perchè il Napoli è un top Club e l’ambizione è sempre alta”.