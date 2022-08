NAPOLI: Meret, Di Lorenzo (69′ Zanoli), Rrahmani (69′ Ostigard), Kim (69′ JUan Jesus), Mario Rui (69′ Olivera), Anguissa (69′ Elmas), Lobotka (69′ Demme), Fabian Ruiz (69′ Zielinski), Politano (24′ Kvaratskhelia, 90′ Costanzo), Lozano (69′ Zerbin), Osimhen (69′ Petagna). All. Spalletti

GIRONA: Juan Carlos, Arnau, Riquelme, Valery, Aleix Garcia, Juanpe, David Lopez, Terrats, Bueno, Stuani (46′ Castellanos), Urena (46′ Sainz). All. Miguel

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 27′ David Lopez (aut), 56′ Castellanos, 77′ Petagna, 80′ Kvaratskhelia rig.

Il Napoli batte il Girona e vince la terza amichevole internazionale a Castel di Sangro. Finisce 3-1 per gli azzurri e se nei primi 2 test c’era stato un dominio per un’ora e poi una leggera dissolvenza atletica nel finale, stavolta c’è il canone inverso con la reazione nella seconda parte di gara. Il Napoli ribalta gli spagnoli nell’ultimo quarto d’ora e questo depone a favore di una condizione crescente, complice anche la scelta di Spalletti che dopo 70’ fa entrare 9 giocatori e rischiera un Napoli più fresco. Strategia premiata, ma in assoluto si vede un Napoli vivo e sulla strada della crescita globale. Dopo l’autogol di David Lopez e il pareggio di Castellanos, gli azzurri sorpassano in 3 minuti: prima Petagna con un diagonale in area, poi Kvaratskhelia che si guadagna e infila di precisione un rigore. Ancora altre pregevolezze d’autore del georgiano. Adesso l’ultima amichevole sabato con l’Espanyol per un bilancio complessivo del ritiro azzurro in Abruzzo.

PRIMO TEMPO

3′ – annullato gol a Osimhen per fuorigioco

8′ – sinistro piazzato di Fabian, vola e devia Juan Carlos

11′ – bella penetrazione di Osimhen che poi viene murato da un difensore al tiro

27′ – gol del Napoli! Lozano fila via a destra e crossa per Osimhen a centro area, David Lopez devia per anticipare Victor e infila nella sua porta: 1-0

31′ – sinistro di Lozano, blocca Juan Carlos

33′ – gran inserimento di Osimhen su tracciante di Fabian, finta e destro di Victor, salva David Lopez in chiusura

45′ – finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

49′ – occasione per Osimhen che in area gira di destro, devia coi piedi Juan Carlos da pochi metri

52′ – stop di petto e sinistro di Kvara, palla fuori di poco

56′ – pareggio del Girona con deviazione in area di Castellano: 1-1

59′ – destro in girata di Anguissa all’ingresso dell’area, altissimo

64′ – cross di Lozano e colpo di testa di Osimhen, gran parata di Juan Carlos. Azione tutta in velocità

72′ – colpo di testa di Ostigard su cross d’angolo, palla fuori di pochissimo

77′ – gol del Napoli! Diagonale stretto e preciso di Petagna: 2-1!

79′ – rigore per il Napoli: fallo in area su Kvaratskhelia

80′ – dal dischetto ci va Kvara: 3-1! Portiere spiazzato

Finisce 3-1 allo Stadio Patini