Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Mallorca 1-1, Spalletti: “Test non semplice, Kim difensore completo”

“E’ andata così, così, non era facile essere brillanti in una gara rivelatasi dura“. Luciano Spalletti analizza il pareggio del Napoli col Mallorca.

“E’ stato un test andato bene per un verso e meno bene per altri. E’ ovvio che queste gare se non sei aggressivo sempre poi vai in difficoltà. Nella seconda parte di gara non siamo stati bravi nel possesso palla“.

“Gli spagnoli hanno interpretato in maniera decisa il match, hanno spezzato il ritmo anche con metodi un po’ ostruzionistici ed è chiaro che non è semplice ritrovare il gioco in un contesto simile“.

“Abbiamo giocato un’ora molto bene, poi però dovevamo tenere il ritmo alto anche nella ripresa. Questo va migliorato, ma siamo in fase di preparazione“.

Una battuta su Kvaratskhelia e sul debutto di Kim:

“Kvara ha mostrato ancora il suo talento, è un giocatore che sa fare la differenza e anche lui deve crescere come tutta la squadra”.

“Kim è giocatore di grande spessore, ha dimostrato di avere tutto, fisicità, piedi, reattività, tecnica. E’ un difensore completo“.