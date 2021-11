Napoli – Ghoulam: “Voglio tornare al massimo, Napoli per me è come una famiglia”

“Sto lavorando con calma e impegno per tornare al cento per cento“. Faouzi Ghoulam parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e confida il suo stato d’animo.

“Voglio essere al massimo per dare il mio contributo alla squadra. Sento la piena fiducia di Spalletti e questo mi conforta tanto”

“Tornare in campo nello Stadio Maradona è stato come essere tornato in famiglia. Napoli mi ha accolto come un figlio, sono qui da 8 anni e mi sento napoletano. Mi piacerebbe tanto dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”.

“Anche se ho giocato di meno in questi anni, sento molto la responsabilità del gruppo e cerco sempre di dare una mano soprattutto ai più giovani. Giocare nel Napoli è bellissimo, è una piazza importantissima e tocca a noi più esperti di guidare i nuovi arrivati”.

E’ un Napoli che vince e che diverte:

“Divertire è bello, ma quello che conta è vincere. Il nostro obiettivo è pensare a noi stessi e rimanere in alto. Personalmente mi trovo benissimo con Spalletti, ci dà tanta carica e con me è sempre molto presente”.

“Sicuramente con lui quest’anno siamo cresciuti tantissimo. Abbiamo maggiore consapevolezza, una componente che ci permette di affrontare tutte le partite con convinzione. Ci sarà da lottare, il percorso è lungo, ma vogliamo essere protagonisti in campionato”

Cosa ti senti di dire ai tifosi azzurri?

“Io voglio solo ringraziarli perchè mi hanno dato calore e affetto sin dal primo giorno. Vorrei ripagare la loro passione con dei traguardi di prestigio. Di certo dico a tutti i nostri sostenitori di starci sempre vicino perchè per noi rappresentano una forza in più…”