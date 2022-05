Napoli – Genoa 3-0, le pagelle: Insigne lascia sciorinando calcio, Osimhen un killer di testa

OSPINA 6,5: due parate importanti, soprattutto quella su Portanova. Dà grande tranquillità alla difesa. Gatto

DI LORENZO 7: suo il cross pennellato per la testa di Osimhen, ribadisce in rete il rigore fallito da Insigne poi ripetuto. Grande spinta sull’out di destra. Centometrista

RRAHMANI 6: poco sollecitato dagli attaccanti avversari, tocca comunque molti palloni facendo ripartire l’azione da dietro. Tranquillo

KOULIBALY 6: qualche buona chiusura e poco altro. Resta maggiormente ancorato mantenendo la posizione. Ordinaria amministrazione

MARIO RUI 6,5: si vede molto in fase di spinta, non mancano errori nella scelta finale ma martella come sempre. Generoso (dal 73′ GHOULAM s.v.)

ANGUISSA 7: è tornato sui livelli pre infortunio. Ruba palla, riparte e costruisce. Vince ogni duello facendo valere strapotere fisico e tecnico. Imperioso (dall’85’ DEMME s.v.)

FABIAN RUIZ 6,5: ci prova spesso da fuori e con inserimenti tra le linee. Si muove molto cucendo il gioco tra i reparti. Dinamico (dal 73′ LOBOTKA 7: entra con grande voglia e trova un gran gol partendo palla al piede da centrocampo. Scatenato)

LOZANO 6,5: quando parte dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa di importante. Gli manca il guizzo sotto porta, attacca bene la profondità. Attivo

MERTENS 7: si intende alla grande con Osimhen, libera tanti spazi con veli e movimenti intelligenti. Chissà che campionato sarebbe stato se avesse giocato di più dal primo minuto. Geniale (dal 73′ ZIELINSKI s.v.)

INSIGNE 7: trova il gol dal dischetto nella sua ultima gara al Maradona, anche se aveva colpito il palo e l’arbitro gli ha fatto ripetere il rigore. Tante giocate di classe che hanno infiammato uno stadio che lo ha osannato fino alla fine. Chiude in lacrime. Trascinatore (dall’87’ ELMAS s.v.)

OSIMHEN 7,5: prende l’ascensore e sblocca la gara con un perentorio stacco di testa. Per il resto non ottiene molti palloni puliti in area. Ottima l’intesa con Mertens, tiene in costante apprensione la retroguardia ospite. Killer