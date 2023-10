Napoli – Garcia: ‘Col Milan scontro diretto, vogliamo vincere per proseguire la striscia positiva’

“ In questo momento c’è un clima positivo, siamo su una buona striscia di risultati e come tutti sanno solo vincendo più partite consecutive potremmo migliorare sensibilmente la classifica “.

“ Il nostro obiettivo è quello di proseguire su un cammino vincente e soprattutto in casa possiamo avere quella spinta fondamentale dopo due successi in trasferta “.

“ Io credo che l’aspetto principale da migliorare sia quello di riuscire a centrare con maggiore precisione la porta. In fase difensiva non soffriamo mai oltremodo, però abbiamo preso gol su poche occasioni lasciate agli avversari. Ma anche in questa fase stiamo migliorando come dimostrano le ultime partite “

“ Leao è un ottimo calciatore ma non possiamo pensare ad un solo a un uomo. La strategia deve comprendere l’intera squadra del Milan che ha tanti giocatori di valore in rosa “.

“ Io non guardo mai il passato. L’importante era vincere sia al Bentegodi che a Berlino. Adesso pensiamo a domani. Significa che se in futuro riusciremo anche ad esprimerci con maggiore qualità, sarà più semplice vincere le partite” .

“Poi se parliamo del match di Berlino, avevamo di fronte una squadra che veniva da otto sconfitte e che ha fatto di tutto per dare battaglia. Non è stata forse la migliore partita in senso tattico quella nostra in Germania, ma è stata la migliore come carattere, unione e sacrificio di tutta a squadra. Nelle sfide di Champions, nessun risultato è mai scontato“.