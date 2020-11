Napoli – Furto di energia elettrica e ricettazione, denunciate tre persone

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno effettuato un controllo presso due edifici tra via Nuova Santa Maria Ognibene e vicoletto I° Politi in cui hanno accertato che i contatori di tre abitazioni erano stati allacciati abusivamente alla rete pubblica ed hanno denunciato una 49enne senegalese e un 75enne napoletano con precedenti di polizia per furto di energia elettrica.

I poliziotti, inoltre, hanno controllato un terraneo di via Nuova Santa Maria Ognibene in cui hanno rinvenuto circa 150 pezzi tra parti meccaniche e scocche di motoveicoli e hanno denunciato un 43enne napoletano per ricettazione sottoponendo a sequestro la merce ed il locale.