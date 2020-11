Napoli – Ubriaco si infila in galleria ferroviaria, fermato dalla Polizia

“Eav. Ieri sera una persona si è infilata in galleria Vomero da Montesanto. Il treno proveniente da Soccavo è stato fermato alla protezione ed il personale ha prelevato il tizio portandolo in stazione senza un graffio. Tale soggetto veniva fermato e scortato in stazione dove nel frattempo sopraggiungevano anche le forze di Polizia che si vedevano costretti ad ammanettarlo, poiché lo stesso era in stato di ebrezza”. Lo rende noto via social il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio.

“A tal punto era già ripresa la circolazione con solo 10 minuti circa di ritardo, prosegue De Gregorio. Il soggetto in questione nel frattempo restava ancora in stazione con le forze dell’ordine, che aspettavano anche l’arrivo di una ambulanza con cui portare via tale soggetto che a causa dell’alto tasso etilico, non era in grado di deambulare.