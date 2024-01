Napoli – Fiorentina 3-0, le pagelle: Zerbin mattatore, Simeone cecchino

GOLLINI 6: mai seriamente impegnato, bravo nelle uscite e nel guidare la difesa dalle retrovie. Pronto

DI LORENZO 6: non si esprime al massimo in un ruolo non suo. Ci mette il solito impegno ed entra nell’azione del 2-0. Presente

RRAHMANI 6,5: gioca con la solita calma olimpica, interventi puliti e precisi. Ci mette sempre una pezza. Orologio svizzero

JUAN JESUS 6,5: nessuna sbavatura in fase difensiva, parte dai suoi piedi il lancio per il gol di Simeone. Protagonista

MAZZOCCHI 6,5: copre tutta la fascia con grande vigoria, si sacrifica molto in fase di ripiegamento. Pendolino (dall’81’ ZERBIN 8: mattatore assoluto del match, prima sigla il 2-0 rischiando grosso sbattendo la testa contro il palo, poi cala il tris con una cavalcata chiusa con un gran tiro nell’angolino. Notte da sogno. Spettacolare)

CAJUSTE 6,5: si muove tanto e prova spesso ad inserirsi tra le linee fungendo da attaccante aggiunto. A metà del secondo tempo è costretto ad abbandonare il campo. Imprevedibile (dal 77′ GAETANO s.v.)

LOBOTKA 6: meno geometrico e regista del solito, resta comunque nel vivo del gioco dando il suo contributo anche in fase di non possesso. Soldatino

MARIO RUI 6: non molto appariscente e meno offensivo rispetto ai suoi standard. Commette il fallo da rigore su Ikonè ma nel complesso non demerita. Ancorato (dal 71′ OSTIGARD s.v.)

POLITANO 6: chiama Terracciano alla gran parata con un bolide da fuori, per il resto non si vede tantissimo anche se corsa e impegno non mancano. Attivo (dal 71′ ZIELINSKI s.v.)

SIMEONE 7: sblocca la gara con un bel diagonale di potenza da posizione defilata. Tiene sempre sotto scacco la retroguardia viola. Cecchino

KVARA 6: trova pochi varchi per le sue incursioni in un match bloccato per larghi tratti. Prova sempre la giocata ma con risultati alterni. Anche lui si sacrifica in ripiegamento. Sterile (dal 72′ LINDSTROM s.v.)