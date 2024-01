Napoli- Fiorentina: 3-0. Azzurri in finale! Mazzarri sorprende tutti con la difesa a 3, Simeone e Zerbin non perdonano!

Il Napoli batte la Fiorentina per 3-0 grazie alle reti di Simeone (22°) e Zerbin (84° e 87°). Vittoria meritata per gli uomini di Mazzarri che sorprende tutti schierando una difesa con 3 centrali, con Di Lorenzo in appoggi a Juan Jesus e Rrhamani e Mazzocchi sulla fascia destra. La mossa del tecnico napoletano manda in tilt i piani di Italiano che, pur tenendo il pallino del gioco in mano, non riesce a sfondare mai la linea difensiva degli azzurri, che ripartono bene in contropiede.

Ed è proprio da una ripartenza in stile Aronica- Lavezzi – Cavani, che il Napoli trova la rete del vantaggio: stavolta i protagonisti sono Kavara, Juan Jesus e Simeone, che trafigge un incolpevole Terracciano. Sul finire del tempo la viola ha l’occasione del pareggio, ma Ikonè tira alto un generosissimo rigore concesso per un presunto tocco di Mario Rui, proprio sull’attaccante ex Lille.

Nella ripresa la Fiorentina non riesce a sfondare ed il Napoli trova altre 2 reti, con neo entrato Zerbin: prima una zampata su azione d’angolo (84°) e poi con una magistrale ripartenza concretizzata con un bel tiro dal limite (87°).

Azzurri in finale, in attesa dell’avversario che uscirà dalla sfida di domani tra Inter e Lazio.

Tabellino

Napoli- Fiorentina: 3-0 (pt 1-0)

NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus Mazzocchi (81′ Zerbin), Lobotka, Cajuste (77′ Gaetano), Mario Rui (72′ Ostigard), Politano (72′ Lindstrom), Kvaratskhelia (72′ Zielinski), Simeone. All. Mazzarri

FIORENTINA: Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (67′ Parisi), Arthur, Duncan, Ikoné (57′ Nzola), Bonaventura, Brekalo (57′ Sottil), Beltran. All. Italiano

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 22′ Simeone, 84′ Zerbin, 87′ Zerbin

Note: al 44′ Ikone ha tirato alto un rigore. Ammonito Biraghi.

Foto sscnapoli.it