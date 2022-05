Napoli – Evade dagli arresti domiciliari e aggredisce un poliziotto, arrestato 28enne

Ieri pomeriggio un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale, libero dal servizio, nel percorrere via Taverna del Ferro ha riconosciuto un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona.

Il poliziotto, dopo essersi qualificato, è stato minacciato dall’uomo che lo ha aggredito con pugni e spintoni fino a quando, con il supporto di una pattuglia del Commissariato San Giovanni-Barra, è stato bloccato; inoltre, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, l’uomo ha proseguito nella sua condotta inveendo verbalmente contro gli operatori.

N.D.O., 28enne napoletano, è stato arrestato per evasione, lesioni aggravate, minacce, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.