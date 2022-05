Napoli – Arrestato un uomo per possesso di documenti falsi

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un hotel di via Milano per effettuare un accertamento su un documento presentato da un ospite della struttura.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo che ha esibito un passaporto, emesso dalle autorità danesi, che dal controllo effettuato è risultato alterato.

L’uomo, sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato identificato per un 42enne turco ed è stato arrestato per possesso di documento falso valido per l’espatrio.