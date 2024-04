Napoli- emessi 12 Daspo, arresti al Mercato ed al Centro Storico

Emessi 12 DASPO.

Il Questore di Napoli ha adottato 7 provvedimenti, istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da uno a cinque anni, nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa tra i 17 e i 52 anni.

In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Barcellona disputatosi presso lo stadio “Maradona” lo scorso 21 febbraio, 5 di questi erano stati denunciati per scavalcamento, uno per accensione di artifizi pirotecnici, mentre l’ultimo per possesso di materiale pirotecnico.

Altri due provvedimenti, della durata di due anni, sono stati adottanti nei confronti di un 35enne, che in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Genoa del 17 febbraio era stato denunciato per scavalcamento, e di un 52enne che, in occasione dell’incontro di calcio Il Punto di Svolta-Boys Napoli Ponticelli del 28 gennaio, era stato denunciato per invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

Due daspo, di uno e due anni, sono stati irrogati rispettivamente nei confronti di un 27enne condannato per rissa e lesioni e di un 36enne condannato per reati in materia di stupefacenti.

Infine, un ultimo provvedimento con obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia durante gli incontri disputati dalla Turris, è stato adottato nei confronti di un tifoso torrese di 31 anni che, lo scorso 27 gennaio, in occasione dell’incontro di calcio Turris-Messina, era stato denunciato per lancio di oggetti contundenti in occasione di manifestazioni sportive.

Mercato: aggredisce la figlia. La Polizia di Stato arresta un 41enne napoletano.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zona Mercato per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da due donne una delle quali ha raccontato che poco prima il padre l’aveva minacciata e tentato di aggredirla; l’altra invece, ex compagna, ha riferito agli operatori che, già in precedenti occasioni, l’uomo aveva avuto comportamenti minacciosi e violenti anche nei suoi confronti.

Poco distante i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto; quest’ultimo, in evidente stato di alterazione psicofisica, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Pertanto, un 41enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Centro storico: tenta di rubare all’interno di un’auto. Arrestato un 38enne dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su di un’auto in sosta; lo stesso, alla loro vista, ha tentato invano di allontanarsi.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di un cacciavite e di alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre, gli operatori hanno accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata e l’autoradio era parzialmente estratto dal sua abitacolo.

Pertanto, l’indagato, un 38enne marocchino, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.