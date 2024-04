Torre del Greco- Lancio di oggetti durante Turris- Messina: Daspo per un 31enne tifoso corallino

Un provvedimento con obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia durante gli incontri disputati dalla Turris, è stato adottato nei confronti di un tifoso torrese di 31 anni che, lo scorso 27 gennaio, in occasione dell’incontro di calcio Turris-Messina, era stato denunciato per lancio di oggetti contundenti in occasione di manifestazioni sportive.