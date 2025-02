Napoli e provincia – Controlli della polizia a Quarto, Giugliano, Vomero e Fuorigrotta: il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Quarto.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Quarto.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, i militari della Tenenza dei Carabinieri di Quarto, con la Polizia Municipale di Quarto, hanno identificato complessivamente 78 persone, di cui 19 con precedenti di polizia e 10 sottoposte a varie misure di prevenzione.

Durante l’attività di controllo gli operatori hanno controllato 44 veicoli, contestato 8 violazioni del Codice della Strada sanzionando amministrativamente un soggetto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e denunciandone un altro poiché trovato in possesso di capi di abbigliamento contraffatti.

Controlli a Giugliano in Campania.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano – Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in prossimità di un campo rom a Giugliano in Campania nei pressi di via Carrafiello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 100 persone, controllati 64 veicoli e contestate 8 violazioni del Codice della Strada.

Controlli “movida” nel quartiere Vomero.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, nello specifico gli agenti dei Commissariati Vomero, Arenella, Pianura e Bagnoli, con la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l’ Ispettorato del lavoro e l’ASL NA1 Centro, ha effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti, Cifariello e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Gli operatori hanno identificato complessivamente 172 persone, di cui 41 con precedenti di polizia e 4 sottoposte a varie misure di prevenzione, controllato 59 veicoli contestando 2 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nel corso del servizio, sono stati controllati 21 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte complessivamente 62 prescrizioni di varia natura, elevando sanzioni per un totale di circa 13.223 euro e sequestrando 75 kg di generi alimentari mentre un’attività commerciale è stata sospesa.

Controlli nel quartiere Fuorigrotta.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Fuorigrotta.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, con personale della Polizia Locale e dell’Ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Fuorigrotta e in particolare nelle vie Lepanto, Giulio Cesare, Terracina e piazzale Tecchio.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 172 persone, di cui 42 con precedenti di polizia ed una denunciata per guida senza patente, controllati 115 veicoli contestando complessivamente 13 violazioni del Codice della Strada.