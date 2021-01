Napoli – Droga in casa e in auto, preso spacciatore 54enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Domenico Padula un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto, occultato sotto la tappezzeria del sedile posteriore, un involucro con 15 grammi circa di cocaina.

Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo, nascosto in un vaso per fiori, hanno trovato un altro involucro con 15 grammi circa della stessa sostanza mentre, sotterrato in un’aiuola, hanno scoperto un barattolo con 20 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 1100 grammi.

F.D., 54enne napoletano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato poiché la vettura era sprovvista di copertura assicurativa e già sottoposta a sequestro amministrativo.