Forio di Ischia – Festeggiano matrimonio al ristorante, Carabinieri sanzionano sposi e invitati

Si sono sposati ed hanno pensato bene di festeggiare e di andare al ristorante insieme agli invitati ma la cerimonia è stata interrotta dall’arrivo dei Carabinieri.

I militari della stazione di Forio insieme all’aliquota radiomobile della compagnia di Ischia – allertati dal 112 – sono intervenuti ieri sera presso un noto ristorante del comune foriano e hanno trovato gli sposi e 17 “commensali”. Tutti sono stati identificati e sanzionati per aver violato le norme anti contagio per il contenimento del fenomeno epidemico.

Stessa sorte per il titolare del ristorante, per lui anche la chiusura temporanea dell’attività.