Napoli – Droga e furto di uno scooter: quattro arresti in città

Soccavo: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Tertulliano, un via vai di persone entrare ed uscire dal seminterrato di uno stabile.

Preso atto di quanto scorto, i poliziotti hanno effettuato un controllo nei locali in questione dove hanno sorpreso un soggetto intento a pesare della sostanza stupefacente con un bilancino di precisione, trovandolo in possesso di due involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina e di 15 euro; sono stati altresì rinvenuti due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento per la droga e un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da una telecamera che inquadrava il perimetro esterno dello stabile.

Pertanto, il prevenuto, un 46enne gambiano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Piazza Nazionale: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne napoletano.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nazionale hanno notato una persona che dopo aver ceduto denaro ad un soggetto a bordo di uno scooter ha atteso che quest’ultimo prelevasse qualcosa dalla tasca del giubbotto.

I poliziotti sono intervenuti prima che potesse concludersi l’iter criminoso bloccando entrambi e, in particolare, hanno trovato il conducente dello scooter in possesso di 2 bustine di marijuana del peso di 7 grammi circa e 120 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto 5 buste della stessa sostanza del peso complessivo di circa 450 grammi, 5 bustine di hashish del peso di circa 30 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1580 euro.

Ancora, i poliziotti hanno scoperto che nel ripostiglio dell’appartamento era stata allestita una serra con impianto di ventilazione e lampade riflettenti nella quale sono state trovate 3 piante di marijuana dell’altezza di 70 cm circa.

Per tali motivi, l’indagato, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ponticelli: ruba uno scooter e tenta la fuga. La Polizia di Stato trae in arresto un 22enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in viale delle Metamorfosi, nei pressi dell’ospedale del Mare, hanno notato un soggetto che era salito a bordo di uno scooter ivi parcato e, poco dopo, il conducente di un altro mezzo ha iniziato a spingerlo con il piede per poi allontanarsi; i due, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno tentato di darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente del motoveicolo appena asportato, dopo averlo abbandonato a terra, è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro, vistosi raggiunto, ha accelerato la marcia facendo rovinare al suolo uno degli operatori ma, poco distante, è stato poi bloccato.

Per tali motivi, il prevenuto, identificato per un 22enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Poggioreale: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 25enne napoletano.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Matha, hanno controllato un soggetto a bordo di un ciclomotore che è stato trovato in possesso di due stecche di hashish.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove, in uno scantinato, hanno rinvenuto altre 4 stecche e 5 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 64 grammi, 35 involucri di cocaina del peso di circa 19 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 585 euro.

Ancora, i poliziotti, nello stesso locale, hanno trovato e sequestrato una bici elettrica e numerosi utensili edili di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, il prevenuto, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione.