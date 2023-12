Napoli – Rapina un cellulare, fermato 50enne

Nella scorso pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Porcellane di Capodimonte, sono stati avvicinati da un donna che ha descritto un soggetto individuandolo come colui che, poco prima, dopo averla aggredita fisicamente, le aveva sottratto il telefono per poi allontanarsi.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato il prevenuto poco distante e lo hanno bloccato trovandolo in possesso del cellulare.

Per tali motivi, un 50enne napoletano è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali.