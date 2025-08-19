Napoli – Dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione per ricettazione e truffa: arrestato 70enne

Nella giornata di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 70enne residente a Giugliano in Campania in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Leopardi, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il prevenuto era destinatario del provvedimento sopra citato, emesso nello scorso mese di aprile dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e truffa, reati commessi a Poggiomarino e Napoli nel 2010 e nel 2015.