Castellammare – Pistola clandestina in auto, 23enne arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per porto di arma clandestina un 23enne incensurato del posto.

Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo. La sua agitazione ha spinto i militari ad approfondire l’ispezione. Nel veicolo, rinvenuta e sequestrata una Beretta calibro 22 con matricola abrasa e 8 colpi nel caricatore.

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici. Il 23enne è stato portato in carcere.