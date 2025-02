Napoli – Denunciato titolare di un’officina meccanica per ricettazione

Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato ha denunciato un 34enne napoletano, titolare di un’officina meccanica, per ricettazione; lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per mancanza di autorizzazione legata al rilascio dell’impatto acustico.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, unitamente a personale della Polizia Municipale, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’officina meccanica in via Rosario a Portamedina ed hanno sequestrato tredici motori completi e tutti matricolati e per i quali il titolare dell’esercizio commerciale non era in grado di documentare né tantomeno di giustificare la provenienza; per tali motivi, il soggetto in questione è stato denunciato dal personale operante.